EVP-Papier listet mögliche Schwachpunkte von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz auf

SPD-Generalsekretärin Katarina Barley ging sofort in die Offensive: „Gerade gehört, dass CDU-Abgeordnete 9 Seiten Gerüchte gegen Martin Schulz an Journalisten verteilen. Die Schmutzkampagne geht wohl los...“, twitterte sie am Freitagmittag. Kurz darauf meldete sich SPD-Fraktionsvize Hubertus Heil...