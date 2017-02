Tausende demonstrieren für mehr Geld Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes machen mobil. Am Donnerstag gingen mehrere Tausend von ihnen auf die Straße. Sie wollen höhere Löhne und ein besseres Tarifangebot der Arbeitgeber. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi verlangt sechs Prozent mehr Geld für über zwei Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Länder. Für Auszubildende zudem 90 Euro mehr Geld pro Monat und eine Übernahmegarantie. Gerade für junge Menschen müsse der öffentliche Dienst wieder attraktiver werden, sagt dieser Demonstrant: "Ja, die Sache ist ja ganz einfach. Auch überall in den Firmen werden Leute gesucht, junge Menschen sind begehrt, Stichwort demografischer Wandel, und wir sehen das bei den Einstellungsverfahren. Die Leute kommen nicht mehr alleine zu uns, und wenn ich auch gute Leute für den Staatsdienst haben will, muss ich einfach vernünftige Arbeitsbedingungen bieten." Die zweite Verhandlungsrunde war ohne ein Angebot der Arbeitgeber zu Ende gegangen. Mit Warnstreiks - u.a auch an Flughäfen - hatte Verdi versucht, den Druck zu erhöhen. Verdi-Chef Frank Bsirske forderte die Arbeitgeber auf, schnellstens ein für die Arbeitnehmer akzeptables Angebot vorzulegen. Das Geld dafür sei da, so Bsirske: "Alle Prognosen für die Steuereinnahmen der nächsten Jahre, 2017 plus folgende bis 2021, lassen deutliche Steuereinnahmen-Steigerungen erwarten, zwischen drei und vier Prozent. Und es gibt Luft nach oben und die wollen wir nutzen. Verdi ist Verhandlungsführer auch für die Lehrergewerkschaft GEW, die Gewerkschaft der Polizei, die IG Bau und auch den Beamtenbund. Ihr gegenüber steht die Tarifgemeinschaft der Länder. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 16. Februar vorgesehen.