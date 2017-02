Anti-Terror-Kampf: Nato bereitet stärkere Beteiligung vor

Brüssel Die Nato bereitet sich auf eine stärkere Beteiligung an internationalen Anti-Terror-Einsätzen vor. Nach dpa-Informationen wollen die Verteidigungsminister der Bündnisstaaten in der kommenden Woche den Ausbau des Streitkräftekommandos im italienischen Neapel beschließen. Dort soll zunächst ein Art Lage- und Koordinierungszentrum entstehen. In Zukunft könnte der Standort dann auch zur zentralen Steuerung von Militäreinsätzen gegen gegen Terrorgruppen genutzt werden. Das Bundesverteidigungsministeriumprüft nach eigenen Angaben bereits, ob und wenn ja wie sich Deutschland beteiligen könnte.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder