Razzia in Göttinger Salafistenszene

Beschlagnahmte Gegenstände liegen am Donnerstag während der Pressekonferenz der Polizei in Göttingen auf dem Tisch. Darunter ist eine Machete. Die Polizei hat in der Nacht zum Donnerstag zwei sogenannte Gefährder aus der Salafistenszene im niedersächsischen Göttingen festgenommen.

Foto: dpa