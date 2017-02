Wie gefährlich ist die Göttinger Dschihadisten-Szene?

Die Polizei hat am Donnerstag bei einer Großrazzia in Göttingen zwei Männer aus der salafistischen Szene festgenommen. In der Unistadt in Südniedersachsen gibt es nach Angaben der Salafismus-Forscherin Nina Käsehage seit mehreren Jahren gewaltbereite Dschihadisten.Frau Käsehage, gibt es in...