Weil weist Vorwürfe von Piech zurück HINWEIS: DIESER BERICHT ENTHÄLT KEINEN SPRECHERTEXT. O-TON MINISTERPRÄSIDENT VON NIEDERSACHSEN STEPHAN WEIL (SPD) "Ich bedauere zunächst sehr, dass ein Mann mit unbestreitbaren Verdiensten wie Herr Ferdinand Piech inzwischen zu Mitteln greift, die man neudeutsch eigentlich nur als Fakenews bezeichnen kann. Ich kenne seine Behauptungen, mit denen er Vorwürfe gegen die diverse Mitglieder des VW-Präsidiums und gegen mich erhoben hat, seit einigen Monaten. Sie sind nicht bewiesen und sie sind nicht beweisbar. Das ist nicht nur meine Bewertung, sondern das ist auch das Ergebnis einer unabhängigen Untersuchung, die bekanntlich im Zusammenhang mit Dieselgate von der amerikanischen Anwaltsfirma Jones Day intensiv durchgeführt worden ist. Das Ergebnis dieser Bewertungen lautete, die Behauptung von Herrn Piech sei unglaubwürdig und auch unwahr. Für meine Person kann ich das ausdrücklich bestätigen. Ich habe im Frühjahr 2015 von keiner Seite Hinweise darauf erhalten, es gebe eine unzulässige Einflussnahme von Volkswagen auf Schadstoffwerte. Und es bleibt bei dem, was ich von Anfang an gesagt habe, dass ich nämlich Mitte September 2015 erstmals durch die Aktivitäten des amerikanischen Justizministeriums von diesem Problem erfahren habe. Insofern habe ich gegenüber dem, was ich seitdem immer wieder betont habe, keinerlei Abstriche zu machen, und es bleibt auch jetzt dabei."