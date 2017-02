Mord, Totschlag und Plünderungen Durch den Streik der Polizisten ist die Lage im brasilianischen Bundesstaat Espiritu Santu weiter angespannt. Allein in den letzten fünf Tagen habe es 80 Morde gegeben, berichteten lokale Medien, Leichenhallen seien überfüllt. Auch Geschäfte seien geplündert worden, mitten am Tag. Grund ist ein Streik der Polizisten des Bundesstaates. Um höhere Gehälter zu bekommen gingen sie am Wochenende in den Ausstand. Am Dienstag hatte die brasilianische Regierung deshalb 1000 Soldaten und 200 Bundespolizisten in den Bundesstaat entsandt. Weil die Kriminalitätswelle anhält hat der Gouverneur nun um Verstärkung gebeten. Der Streik der Polizisten sei Erpressung, sagte er. Brasilien leidet unter der schlimmsten Rezession in der Geschichte des Landes. Die Krise ist so gravierend, dass viele Bundesstaaten Schwierigkeiten haben, die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Selbst Krankenhäuser und Schulen sind von der Schließung bedroht.