Rumänische Regierung übersteht Misstrauensvotum In der rumänischen Hauptstadt Bukarest sind auch am Mittwochabend wieder tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Regierung zu demonstrieren. Die hatte zuvor ein Misstrauensvotum überstanden. Der Antrag der Mitte-Rechts-Opposition war gescheitert, da mindestens 50 Prozent aller Abgeordneten hätten zustimmen müssen. Die Demonstranten wollen sich davon aber nicht entmutigen lassen. O-TON ANDREA MANEA, DEMONSTRANTIN: "Wir sind hier und wir bleiben hier, bis sie beschließen, dass das keine gute Idee für das rumänische Volk und das Land ist." O-TON ADRIAN CIOCOIU, DEMONSTRANT: "Sie sagen, dass wir Widerstand leisten. Wir bleiben hier, solange es nötig ist, es gibt keinen anderen Weg. Diese Typen haben angefangen und jetzt heißt es: Wir oder die." Die Regierung steht unter Druck, weil sie vergangene Woche ein Dekret verabschiedet hatte, das Korruption und Bereicherung bis zu einer Bagatellgrenze von etwa 45.000 Euro straffrei gemacht hätte. Die Maßnahme hätte dutzenden Politikern - darunter dem Chef der regierenden Sozialdemokraten - Klagen vom Hals geschafft. Das löste Proteste aus, an denen sich täglich teilweise mehr als 100.000 Menschen beteiligten. Kritik kam auch aus Deutschland und von anderen EU-Partnern. Am Sonntag hatte die Regierung die Anordnung zurückgezogen.