Britisches Unterhaus billigt Brexit-Antrag Das britische Unterhaus hat am Mittwoch für den Brexit-Antrag der Regierung gestimmt. Nach mehreren Tagen intensiver Debatte votierten 494 Abgeordnete für das entsprechende Gesetz, 122 dagegen. Das Vorhaben muss auch noch vom Oberhaus abgesegnet werden. Obwohl die konservative Premierministerin Theresa May dort keine Mehrheit hat, rechneten Experten auch in dieser Kammer mit Zustimmung zum Brexit. Darum hatte Regierungschefin May das Parlament in London gebeten, um die vermutlich zwei Jahre dauernden Austrittsgespräche mit der EU zu beginnen. Erst wenn die Abgeordneten beider Kammern grünes Licht gegeben haben, kann May Artikel 50 des EU-Vertrages aktivieren und damit den Startschuss für die Verhandlungen geben. Spätestens Ende März soll es so weit sein.