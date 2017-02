Putin-Kritiker Nawalny zu Bewährungsstrafe verurteilt Als der Richter am Mittwoch in der russischen Stadt Kirow den Gerichtssaal betritt, macht der Oppositionspolitiker Alexej Nawalny noch Witze. "Ich hoffe, Sie haben gute Nachrichten mitgebracht." Bei der Urteilsverkündung wird es ernst. Nawalny wird erneut zu einer Haftstrafe von fünf Jahren auf Bewährung verurteilt. Er soll einer staatlichen Firma Bauholz entwendet haben. "Das neue Urteil entsprich zu 100 Prozent dem alten. Selbst die Rechtschreibfehler sind die gleichen. Auch die Reihenfolge der Zeugen. Alles ist gleich." Der Politiker war schon 2013 wegen Unterschlagung zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Im November 2016 kassierte das Oberste Gericht das Urteil und verwies es an die untere Instanz zur Neuverhandlung zurück. Das Gericht in Kirow verhängte nun erneut eine fünfjährige Freiheitsstrafe auf Bewährung und eine Geldbuße von umgerechnet rund 8000 Euro. Nawalny kündigte umgehend Berufung gegen das Urteil an und erklärte, er werde 2018 bei der Präsidentenwahl antreten. Bereits am Wochenende hatte er den Start seiner Wahlkampagne in St. Petersburg verkündet. 2018 endet die Amtszeit von Präsident Wladimir Putin.