Frank-Walter Steinmeier will als Bundespräsident der Anti-Trump sein

Im bayerischen Landtag blickt Frank-Walter Steinmeier für einen Augenblick mit Demut auf sein künftiges Amt als Bundespräsident: „Die Herausforderungen und Erwartungen an das Präsidentenamt werden in Zukunft noch wachsen“, sagt Steinmeier am Dienstagnachmittag vor den Abgeordneten. Er blickt auf...