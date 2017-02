Lindner soll es für die FDP richten Der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner wird das Gesicht der Liberalen im Wahlkampf vor den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen sein. Auf allen Großplakaten der FDP soll der 38-jährige zu sehen sein. Dabei soll der NRW-Spitzenkandidat mit unbearbeiteten Fotos aus dem politischen Alltag abgebildet werden. Inklusive Falten und Augenringen. Unter anderem mit diesen ungeschminkten Fotos will die FDP am 14. Mai drittstärkste Kraft im Landtag werden. "Für uns ist klar, wir wollen stärker werden als die Grünen. Wir sind gegenwärtig auf Augenhöhe mit denen. Letzte Umfragen sehen uns bei neun, bundesweit ist es noch ein Prozentpunkt, der uns unterscheidet. Das ist also erreichbar, hier in Nordrhein-Westfalen. Und wenn uns das gelingt, dann werden die Uhren anders gestellt." Ein zentrales Wahlkampfthema soll die Bildung in Nordrhein-Westfalen werden. "Wir brauchen weltbeste Bildung in Nordrhein-Westfalen. Das ist unsere Verantwortung gegenüber Kindern und Jugendlichen. Und gute Bildung funktioniert nicht nur auf grünen Parteitagen, sondern die muss auch wieder in der Praxis im Klassenzimmer funktionieren." Eine Ampel-Koalition mit SPD und Grünen hat Lindner ausgeschlossen. Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen gilt als die entscheidende Bewährungsprobe für die FDP vor der Bundestagswahl im September.