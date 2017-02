Paar trennt sich wegen Trump nach 22 Jahren Ehe Ein aggressiver Wahlkampf und Donald Trump's aggressiver Start in die US-Präsidentschaft haben nicht nur das Land gespalten, sondern auch Familien. Gayle McCormicks Mann hatte während der Vorwahlen in Erwägung gezogen, für Trump zu stimmen. Für die 73-Jährige - ein K.o.-Kriterium. Nach 22 Jahren Ehe hat sie sich von ihrem Mann getrennt. "Ich war verärgert. Ich konnte nicht glauben, dass jemand, mit dem ich verheiratet bin, jemanden wählen kann, der so über Menschenrechte und Frauen denkt, und allgemein die Menschen so behandelt." Ihr Mann stimmte schließlich nicht für Trump, sondern für den Republikaner Newt Gingrich, aber es war bereits zu spät. Auch Monate nach der Wahl, sagen viele Amerikaner, die emotionalen Wunden, die sie hinterlassen habe, seien größer denn je. Eine aktuelle Reuters/Ipsos Umfrage ergab: 39 Prozent der Amerikaner haben sich in der Familie oder mit Freunden wegen Politik gestritten. 16 Prozent sagten, sie hätten aufgehört, mit einem Familienmitglied oder einem Freund zu sprechen. Andererseits gaben 21 Prozent der Befragten an, durch die Wahl neue Freunde gefunden zu haben. McCormick sucht zurzeit neue Freunde. Sie bezieht ein neues Zuhause in Bellingham, Washington. Nach der Wahl zeigte sie sich zutiefst besorgt. "Ich denke, dass die Rechte der Frauen in Gefahr sind. Das neue Kabinett macht mir wirklich Angst." Politisch und räumlich bleibt das Paar getrennt. Eine Scheidung ist allerdings nicht geplant. Es gibt Pläne für einen gemeinsamen Urlaub. Die Amerikaner lernen nach und nach mit der neuen Situation umzugehen, und passen sich an eine sich wandelnde politische Landschaft an.