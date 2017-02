Israelisches Parlament billigt nachträglich 4000 Siedlerwohnungen Das israelische Parlament hat am Montag mit den Stimmen der konservativen Regierungskoalition nachträglich die Errichtung von 4000 Siedlerwohnungen auf palästinensischem Privatland für rechtens erklärt. Das auch in Israel heftig umstrittene Gesetz passierte die Knesset, das Parlament in Jerusalem, mit 60 zu 52 Stimmen. Oppositionsführer Isaak Herzog sprach von einem "kranken Gesetz", das die israelische Demokratie zu zerstören drohe. In Jerusalem sagte die Rechtsexpertin und Professorin Yael Ronen: O-Ton: "Diese Rechtssetzung ist illegal. Sowohl mit Blick auf internationales Recht als auch mit Blick auf israelisches Recht. Diese Praxis verletzt das Recht auf Eigentum, und sie verletzt das Diskriminierungsverbot." Das Gesetz erlaubt es Siedlern, ihre auf palästinensischem Privatland errichteten Häuser und Wohnungen im besetzten Westjordanland zu behalten, wenn sie vor der Errichtung keine Kenntnis darüber hatten, dass sie auf palästinensischem Besitz bauen. Die palästinensische Politikerin Hanan Aschraui erklärte, das Gesetz gebe Siedlern "grünes Licht zur Fortsetzung ihres Landraubs".