Weiter Massenproteste in Rumänien Etwa 25.000 Menschen haben am späten Montag in Bukarest den Rücktritt von Ministerpräsident Sorin Grindeanu gefordert. Die sozialdemokratische Regierung rief die Menschen zur Ruhe auf, aber das scheint wenig zu helfen. Demonstranten zeigten sich entschlossen, ihre Proteste fortzusetzen: O-Ton: "Wir studieren Recht und Politik. Daher sind wir sehr kompetent darin, wie man Demokratie lehrt. Die Regierung und das Parlament leben komfortabel. Sie lehren uns Korruption. Wir sind hier gemeinsam mit unseren Professoren." O-Ton: "Wir fordern den Rücktritt des Regierungschefs - er soll niemals wiederkommen. Er ist ein Riesenfehler. Das ist es, was wir wollen, deshalb sind wir hier - wir wollen einen Rücktritt!" Allerdings nahm diesmal nur etwa ein Zehntel der Massen an der Demonstration teil im Vergleich zum Vorabend. Die Kritik richtet sich vor allem gegen mutmaßliche schwere Korruption in Politik und Wirtschaft des Landes. Rumänien ist einerseits eines der ärmsten Länder in der Europäischen Union. Andererseits ist es ein wichtiges NATO-Mitglied und gilt als relativ enger militärischer Verbündeter der USA.