US-Berufungsgericht setzt Anhörung über Einreisestopp für Dienstag an Die US-Regierung zeigt sich weiterhin zuversichtlich, dass sie sich im Streit über die Einreise-Beschränkungen durchsetzen werde. Präsidenten-Sprecher Sean Spicer unterstrich das am Montag an Bord der Air Force One. Ein US-Berufungsgericht hat indes die Anhörung über die Wiederaufnahme des umstrittenen Einreisestopps für Menschen aus sieben islamisch geprägten Ländern für Dienstag angesetzt. Die Anwälte der gegen die Anordnung von US-Präsident Donald Trump klagenden Bundesstaaten Minnesota und Washington sowie die Vertreter des US-Justizministeriums wurden für nachmittags Ortszeit zur Aussage vor der Berufungskammer in San Francisco eingeladen, wie das Gericht am Montag mitteilte.