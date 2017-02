Merkel berät in Warschau über Zukunft der EU ohne Großbritannien

Warschau Bei ihrem Besuch in Polen will Kanzlerin Angela Merkel heute eine gemeinsame Linie für die Zukunft der EU finden. Darüber berät Merkel mit ihrer polnischen Kollegin Beata Szydlo in Warschau. Bei dem Treffen sind auch Präsident Andrzej Duda und der Vorsitzende der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit PiS, Jaroslaw Kaczynski, dabei. Merkel bemüht sich um einen engen Draht zu Warschau, weil sie nach dem Votum der Briten zum Austritt aus der EU die anderen 27 Staaten dringend zusammenhalten will.

