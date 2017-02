Großrazzia gegen Islamistenszene Mit einem Großaufgebot ist die Polizei am Mittwochmorgen gegen die radikale Islamistenszene in Hessen vorgegangen. Durchsucht wurden über 50 Wohnungen, Geschäftsräume und Moscheen. Die Polizei nahm dabei einen 36-jährigen Tunesier fest, er wird verdächtigt, Kämpfer für die Extremistenorganisation Islamischer Staat rekrutiert und eine staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. Ein Anschlag habe aber nicht unmittelbar bevorgestanden, sagte Hessens Innenminister Peter Beuth. Insgesamt werde gegen 16 Personen ermittelt, so die Generalstaatsanwaltschaft. Bereits am Dienstag waren in Berlin drei mutmaßliche Islamisten festgenommen worden. Die Polizei verdächtigt sie, nach Syrien und Irak ausreisen zu wollen. Medienberichten zufolge besuchten die Männer die Fussilet-Moschee in Moabit, in der auch der Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri verkehrte.