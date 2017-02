Massenproteste in Rumänien Trotz Massenprotesten hat die rumänische Regierung am Dienstagabend ihre umstrittene Amnestieregelung für korrupte Politiker verabschiedet. Die Regelung sieht vor, dass Amtsmissbrauch künftig straflos bleibt, wenn der entstandene Schaden unter 44.000 Euro liegt. Außerdem sollen Kriminelle begnadigt werden, die zu fünf Jahren Haft oder weniger verurteilt wurden. Nach der Verabschiedung des Dekrets versammelten sich in der Hauptstadt Bukarest mehr als 10.000 Menschen und forderten die Regierung zum Rücktritt auf. O-TON ALEXANDRU, DEMONSTRANT: "Wir sind hergekommen, um gegen diese unmoralische und mafia-artige Regierung zu demonstrieren. Sie stimmen in der Nacht ab, wie die Diebe, für ein Gesetz, das den Politikern und ihren Beamten erlaubt 44.000 Euro zu stehlen." Rumänien gilt als eines der korruptesten Länder Europas. Allein in den letzten 3 Jahren soll ein Schaden von einer Milliarde Euro entstanden sein. Fast 2000 Menschen stehen wegen Amtsmissbrauchs vor Gericht. Gegen mehrere Spitzenpolitiker laufen derzeit Ermittlungsverfahren, unter anderem gegen den Parteichef der regierenden Sozialdemokraten.