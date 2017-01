27-jähriger Kanadier des sechsfachen Mordes angeklagt Nach dem Anschlag auf eine Moschee in Quebec ist ein Verdächtiger ist nun vor Gericht des sechsfachen Mordes beschuldigt worden. Dem 27-jährigen Studenten wird zudem versuchter Mord in fünf Fällen vorgeworfen. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann als Einzeltäter handelte. Der kanadische Premierminister Trudeau fand am Montag klare Worte im Unterhaus von Ottawa. CANADIAN PRIME MINISTER JUSTIN TRUDEAU "Den über eine Million Kanadiern, die muslimischen Glaubens sind, möchte ich sagen: Wir stehen an eurer Seite. 36 Millionen Herzen trauern mit euch. Wir wertschätzen euch. Ihr bereichert unsere Gesellschaft in unermesslicher Weise. Sie ist eure Heimat. Der Anschlag war ein entsetzliches Verbrechen gegen Kanada und gegen alle Kanadier." Von den zwei nach dem Angriff Festgenommenen werde ein Mann marokkanischer Herkunft nun als Zeuge betrachtet, hieß es am Montag. Der mutmaßliche Angreifer hatte am Sonntagabend das Feuer eröffnet und sechs Menschen getötet.