Zehntausende Briten demonstrieren gegen Trump Bis vor die Downing Street waren in Großbritannien am Montagabend Tausende Menschen gezogen, um gegen die von US-Präsident Donald Trump verhängten Einreiseverbote zu protestieren. "Nein zu Rassismus, Nein zu Trump" riefen die Demonstranten vor dem Amtssitz von Premierministerin Theresa May. Sie forderten die Regierungschefin auf, die bei ihrem Treffen mit Trump ausgesprochene Einladung für einen Staatsbesuch zurückzunehmen. Mehr als 1,5 Millionen Briten haben bislang eine entsprechende Online-Petition unterzeichnet. O-TON LAWMAKER, BARONESS SAYEEDA WARSI "Es kommt der Moment, an dem man seine Regierung fragen muss: Wo stehst Du? Darum bin ich heute hier. Nicht, weil ich glaube, das was er tut ist fürchterlich und kontraproduktiv. Sondern weil ich von meiner Regierung erwarte, dass sie aufsteht und ihm sagt, dass er falsch liegt." O-TON TONY ROBINSON "Die Vereinigten Staaten macht doch vor allem ihre Freiheit und Offenheit aus. Jetzt macht das Land eine 180-Wende und legt diesen Grundsatz einfach ab. Ich möchte nicht, dass wir Trump dafür noch auf die Schulter klopfen." Auch in anderen Städten zog es Zehntausende Bürger auf die Straße. May sagte, Großbritannien verfolge zwar eine andere Einwanderungspolitik als Trump. Die USA seien aber ein enger Verbündeter und die Einladung an Trump bleibe bestehen.