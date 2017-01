SPD-Kanzlerkandidat Schulz will mehr Steuern von Reichen

Nach seiner Nominierung zum SPD-Kanzlerkandidaten zieht Martin Schulz einen Schlussstrich unter seine europapolitische Karriere: Der 61-Jährige will sein Mandat für das Europäische Parlament in dieser Woche niederlegen – nach über 22 Jahren als EU-Abgeordneter. Schulz sagte am Montag, es sei ein...