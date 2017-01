Merkel zum Einreisestopp in die USA HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag in Berlin: "Der notwendige und auch entschiedene Kampf gegen den Terrorismus rechtfertigt in keiner Weise einen Generalverdacht gegen Menschen bestimmten Glaubens - in diesem Falle Menschen muslimischen Glaubens oder Menschen einer bestimmten Herkunft. Das Vorgehen widerspricht nach meiner Auffassung dem Grundgedanken der Internationale Flüchtlingshilfe und internationale Kooperation. Das Bundeskanzleramt zusammen mit dem Auswärtige Amt setzten alles daran, insbesondere für die betroffenen Doppelstaatler die rechtliche Lage zu klären und deren Interessen mit Nachdruck zu vertreten. Das heißt Rechtsicherheit zu bekommen. Und wir sind über die gesamte Fragestellung mit unsere europäischen Partner in engem Gespräch."