Sehr unterschiedliche Reaktionen auf Schulz-Rede DIESER BEITRAG GEHT IHNEN OHNE SPRECHERTEXT ZU. O-TON MINISTERPRÄSIDENT VON HESSEN VOLKER BOUFFIER (CDU) "Der Abstand zwischen der Union und der SPD ist immer noch gewaltig. Also selbst von 20 auf 23, das ist zwar eine Steigerung, aber damit kann man nicht regieren." O-TON STELLVERTRETENDE CDU-VORSITZENDE JULIA KLÖCKNER (CDU) "Lassen wir ihr jetzt erst mal diesen Auftritt, diese Freude und das Berauschtsein, und dann kommt der Alltag mit den Themen, mit den ganz klaren Inhalten." O-TON MINISTERPRÄSIDENT VON SACHSEN-ANHALT, REINER HASELOFF (CDU) "Ich glaube, dass Herr Schulz ein guter Außenminister wäre in einem Kabinett Angela Merkel (CDU) und dass es dadurch gegebenenfalls auch mit CDU, CSU und SPD gemeinsam über 50 Prozent reicht." O-TON HORST SEEHOFER (CSU), BAYERISCHER MINISTERPRÄSIDENT "Es ist immer gut, wenn man im politischen Wettbewerb die Konkurrenz ernst nimmt. Das wäre ein grober Fehler, wenn man es anders sehen würde. Jetzt nehmen wir die neue Sachlage an - aber mit aller Gelassenheit." O-TON LINKEN-VORSITZENDE KATJA KIPPING "Viele Probleme, die er benennt, sind auch Bestandteil des Linken-Wahlprogramm-Entwurfes. Allerdings ist sehr auffällig, dass er sehr unverbindlich bleibt, wenn es um konkrete Vorschläge geht und wenn es um so wichtige Themen wie Reichtumsbegrenzung geht." O-TON SIMONE PETER, PARTEIVORSITZENDE BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN "Auch die Sensibilität und vor allen Dingen Handlungsbereitschaft für die dringend notwendige Kopplung von Sozialem und Ökologischem - das lässt Martin Schulz vermissen. Da folgt er offenbar in denselben Fußspuren wie sein Vorgänger Sigmar Gabriel."