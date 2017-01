Zehntausende protestieren in USA gegen Trumps Einreiseverbote Zehntausende Menschen haben in den USA gegen die von Präsident Donald Trump verhängten Einreiseverbote für Bürger aus sieben muslimischen Ländern protestiert. Eine der größten Kundgebungen fand am Sonntag in New York statt. Viele Menschen zeigten sich über den umstrittenen Erlass empört. "Es ist moralisch falsch und offensichtlich verfassungswidrig. Es ist nicht akzeptabel, es geht gegen alles, für das, was dieses Land steht, es ist unglaublich beunruhigend." "Ich finde es wirklich schrecklich, es ist unamerikanisch und verfassungswidrig. Es muss widerrufen werden. Wir müssen mit allen Mitteln dagegen kämpfen." Auch in Washington gingen Tausende Menschen auf die Straßen. Die Demonstranten kritisierten die islamfeindliche Politik des neuen US-Präsidenten. Trump selbst verteidigte seine Anordnung. Es handele sich nicht um ein Verbot für Muslime. Er begründete den Schritt mit dem Schutz der USA vor Anschlägen. Sobald neue Sicherheitsvorschriften in Kraft seien, würden innerhalb der nächsten 90 Tage wieder Visa für alle Länder ausgestellt. So lange gilt dem Erlass zufolge ein Einreiseverbot für alle Besucher aus Syrien, dem Iran, Irak, Libyen, Somalia, dem Sudan und dem Jemen. Außerdem sollen vier Monate lang keine Flüchtlinge mehr ins Land gelassen werden. Für Syrer wird das Flüchtlingsprogramm auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.