Parteilinker Hamon tritt für Frankreichs Sozialisten bei Wahl an Er tritt bei der französischen Präsidentenwahl für die Sozialisten an - der Parteilinke und frühere Bildungsminister Benoit Hamon. Hamon setzte sich am Sonntag in der zweiten Runde der Vorwahl seiner Partei klar gegen den früheren Ministerpräsidenten Manuel Valls durch. Auf Hamon entfielen nach Auszählung der meisten Stimmen rund 59 Prozent, auf Valls - rund 41 Prozent. Er wird dem rechten Parteiflügel zugerechnet. In seiner Siegesrede rief der 49-jährige Hamon die politische Linke zur Einheit auf. Hamon ist ein scharfer Kritiker des wirtschaftsfreundlichen Kurses von Präsident Francois Hollande. Meinungsumfragen zufolge hat der Kandidat der Sozialisten allerdings kaum Chancen, die erste Runde der Präsidentenwahl zu überstehen. Gewählt wird in zwei Wahlgängen am 23. April und am 7. Mai.