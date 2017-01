SPD-Parteivorstand benennt Schulz als Kanzlerkandidaten Der SPD-Parteivorstand hat am Sonntag den bisherigen Präsidenten des Europaparlaments, Martin Schulz, als Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl am 24. September nominiert. Das Votum sei einstimmig gefallen, sagte ein Teilnehmer. Die SPD verzeichnete laut Generalsekretärin Katarina Barley 700 Neueintritte, seitdem am Dienstag die Kanzlerkandidatur von Schulz bekannt wurde. Normal sind etwa 1000 in einem ganzen Monat. Auch die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz Malu Dreyer freute sich über die Entscheidung ihrer Partei: "Man kann das laut sagen, dass in der Partei wirklich eine ganz, ganz hohe Motivation ist. Überall wo ich hinkomme, ich war gestern in Schleswig-Holstein, überall ist die Stimmung wirklich sehr, sehr gut. Und wir freuen uns auf diesen Wahlkampf mit Martin Schulz. Ich bin ganz sicher, dass er der Partei wirklich einen richtigen Ruck gibt, und dass wir in Aufbruchstimmung sind." Martin Schulz unterstrich in seiner Grundsatzrede am Sonntag im Willy-Brandt-Haus den Zusammenhalt der Gesellschaft als Kernaufgabe und sagte auch schon, welche Qualitäten aus seiner Sicht der zukünftige Bundeskanzler mitbringen müsste: "Nach meinem Verständnis muss ein Bundeskanzler für die Alltagssorgen, für die Hoffnungen wie für die Ängste der Menschen nicht nur Verständnis haben, sondern er muss sich selbst mit tiefer Empathie spüren können, sonst ist er, oder sonst ist sie fehl am Platz. /Applaus/ Deshalb bewerte ich so manchen Angriff gegen mich der Europa- oder Kommunal-Fuzzi, der noch nicht mal Abitur hat, einfach nur als arrogant, als elitär und abgehoben. Die beste Antwort auf diese Attacken war in dieser Woche die Zustimmung der Menschen, die in die SPD eingetreten sind, spontan, und die uns dadurch viel Vertrauen geschenkt haben." Und auf einem Sonderparteitag am 19. März in Berlin soll der 61-Jährige dann auch förmlich zum Spitzenkandidaten und Parteichef gewählt werden.