Silvio Berlusconi muss wegen „Ruby-Affäre“ erneut vor Gericht

Italiens früherer Regierungschef Silvio Berlusconi wird erneut der Prozess gemacht. Der Medienunternehmer muss sich wegen des Vorwurfs der Zeugenbestechung in einem Sex-Verfahren verantworten, wie ein italienisches Gericht am Samstag entschied. Der Staatsanwaltschaft zufolge sind in der sogenannten...