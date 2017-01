Bericht: Nordkorea nimmt Atomreaktor wieder in Betrieb

Seoul Nordkorea hat nach Angaben von Experten womöglich den Atomreaktor in seinem umstrittenen Nuklearzentrum wieder in Betrieb genommen. Mit einer Leistung von nur fünf Megawatt ist der Reaktor zwar klein, kann aber Plutonium zur Herstellung von Atombomben liefern. Satellitenbilder zeigten Hinweise, dass der Kühlkreislauf des Reaktors in Gang gesetzt ist. Das sei ein Zeichen dafür, "dass der Reaktor sehr wahrscheinlich im Betrieb ist", heißt es.