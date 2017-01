Erster Staatsgast bei Trump: Theresa May Der erste Staatsgast, der im weißen Haus beim neuen US-Präsidenten Donald Trump zu Besuch ist, heißt Theresa May. Die britische Regierungschefin traf am Freitag, genau eine Woche nachdem Trump in sein aktuelles Amt eingeschworen wurde, mit dem US-amerikanischen Staatschef zusammen. Bei ihrem ersten Treffen im Oval Office sowie einem späteren Arbeitsessen sollen vermutlich unter anderem Themen wie die bilateralen Handlungsbeziehungen, der Syrien-Konflikt und die Nato angesprochen werden.