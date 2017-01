Steinmeier übergibt an Gabriel Amtsübergabe am Freitag in Berlin im Auswärtigen Amt. Nach den jüngsten Personalentscheidungen bei den Sozialdemokraten hat Sigmar Gabriel nun den Außenministerposten von Frank-Walter Steinmeier übernommen. Steinmeier soll am 12. Februar zum Bundespräsidenten gewählt werden. Seine Abschiedsrede im Auswärtigen Amt in Berlin am Freitag hatte durchaus etwas Emotionales: "Bevor ich diesen harten protokollarischen Anforderungen wirklich in der Lage bin, Rechnung zu tragen, will einmal noch frei von der Leber reden und sagen: ihr seid ein großartiger Laden. Ich werde euch vermissen. Danke." Und auch der neue Außenminister meldete sich in seiner gewohnt flapsigen Art zu Wort: "Also ganz so schlimm, wie es einige schreiben, wird es sicher nicht kommen. Und im übrigen denke ich, naja, nun werden ein paar denken, halb so schlimm ist schlimm genug, aber dafür sind sie da: aufzupassen, dass noch nicht einmal das eintritt. Also, ich glaube, wir werden das gut hinkriegen. Auch wenn ich jetzt eben eins gelernt habe, Frank, aber das war mir vorher klar, die eigentliche Botschaft deiner Rede war: Mach keinen Scheiß. Verdirb mein Erbe nicht." Gabriels erste Auslandsreise wird bereits am Samstag nach Paris gehen. Dort will er, nach Angaben des Sprechers Martin Schäfer, mit seinem französischen Kollegen Jean-Marc Ayrault zusammenkommen.