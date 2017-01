Merkel und Hollande pochen auf unbedingten Zusammenhalt der EU-27 Am Freitag sind Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Francois Hollande in Berlin zu Gesprächen zusammengekommen. Themen waren unter anderem die aktuellen Herausforderungen wie die neuen US-Regierung sowie der Populismus in den EU-Staaten. Die Bundeskanzlerin und Frankreichs Präsident dringen in diesem Zusammenhang auf einen engen Zusammenhalt der 27 EU-Staaten. Angela Merkel am Freitag im Berlin vor dem Treffen: "Wir wissen, dass das Referendum in Großbritannien einen tiefen Einschnitt für die Entwicklung für die europäische Union bedeutet. Umso wichtiger ist das Bekenntnis, das wir auch in Bratislava abgegeben haben, dass die 27 Mitgliedsstaaten zusammenstehen und gemeinsam und ambitioniert für die Herausforderungen und die Bewältigung arbeiten." Ähnlich äußerte sich auch der französische Präsident Hollande. Er unterstrich, dass man stärker und solidarischer sei, wenn man gemeinsam handeln würde. Die Europäer müssten sich eng abstimmen, um ihre Werte und Interessen zu verteidigen. Dies strebe man etwa auf dem informellen EU-Gipfel in Malta kommende Woche und dann zum 60. Jahrestag der Römischen Verträge im März an. Am Nachmittag fuhren die zwei Regierungschefs nach ihrem Treffen im Kanzleramt an den Berliner Breitscheidplatz, um dort der Anschlagsopfer zu gedenken, die im Dezember auf dem Weihnachtsmarkt ums Leben gekommen waren, nachdem ein Attentäter mit einem Lastwagen in die Menschenmenge gerast war und dabei 12 Menschen getötet und knapp 50 Personen zum Teil schwer verletzt hatte.