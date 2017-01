Schulz-Hoch bei der SPD KORREKTUR: In der korrigierten Version wurde der Ortsname des SPD-Ortsverbands korrigiert. Im Orginal-Skript wird der Ort mit "Eppinghöfen" bezeichnet. Korrekt ist: Eppinghofen. Der Sprechertext wurde neu eingesprochen. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Die Nominierung von Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten beschert der SPD einer Umfrage zufolge einen deutlichen Stimmenzuwachs. Nach dem am Freitag veröffentlichten ARD Deutschlandtrend kämen die Sozialdemokraten auf 23 Prozent der Stimmen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre - ein Plus von drei Punkten zum vorhergehenden Deutschlandtrend vom 5. Januar. Auch bei der SPD-Basis sei nach der Nominierung von Schulz ein frischer Wind zu spüren, sagen die Mitglieder des SPD-Ortsverbandes Eppinghofen in Nordrhein-Westfalen. Zwar wären hier auch alle mit Sigmar Gabriel in den Wahlkampf gezogen. Mit Schulz glauben sie aber noch eher an einen Erfolg: "Das was ich sehe ist, dass es einen neuen Aufbruch gibt. Wir haben Neueintritte seit der Kandidatur von Martin Schulz, wir haben eine ganz andere Euphorie auf einmal in der Partei erlebt. Wenn man das sieht, würde ich sagen: Ja, es war die richtige Entscheidung." "Ich denke einfach, dass Martin Schulz, so wie er ist, so wie er auftritt so den Lebenslauf, den er hat, dass er einfach ein guter Mann für die richtige Position ist. Und ja ich denke er wird es besser machen." "Weil er unbelastet ist. Er ist also nicht im Kabinett, er hat mit den Entscheidungen die in den letzten Jahren gefallen sind, in der Bundesregierung nichts zu tun gehabt, war er nicht dran beteiligt. Er spricht mehrere Sprachen, er ist weltbekannt, durch Europa." "Aber ich glaube mit Martin Schulz haben wir jemanden patentes, jemand charmantes, der auch überzeugend ist, und authentisch ist, und wo wir in der heutigen Zeit auch einen Gegenpol und einfach noch mal Profil zeigen können." Schulz war am Dienstag vom SPD-Präsidium als Kanzlerkandidat und Parteivorsitzender nominiert worden. Zuvor hatte SPD-Chef Sigmar Gabriel den Verzicht auf beide Posten angekündigt. Schulz hatte gesagt, er wolle das Thema "Soziale Gerechtigkeit" vor der Bundestagswahl in den Mittelpunkt zu rücken.