Stühlerücken im Bundeskabinett Viel zu tun für Bundespräsident Joachim Gauck am Freitag im Berliner Schloss Bellevue. Mehrere Bundesminister der SPD mussten entlassen bzw. ernannt werden. Gauck entließ seinen möglichen Nachfolger als Staatsoberhaupt, den bisherigen Außenminister Frank-Walter Steinmeier. Und würdigte Steinmeier für seine Verdienste: "Der Name Frank-Walter Steinmeier wird mit der deutschen Außenpolitik verbunden bleiben. Er steht für Unermüdlichkeit, dafür weiter zu verhandeln, zu vermitteln, zu überzeugen." In Anwesenheit von Bundeskanzlerin Angela Merkel ernannte Gauck den bisherigen Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel zum neuen Außenminister. Gabriel übernehme das Außenamt in schwierigen Zeiten. Er stehe vor der Herausforderung, die Europäische Union und die transatlantische Partnerschaft zu verteidigen und zukunftsfest zu machen. Nachfolgerin von Gabriel im Wirtschaftsministerium wird die bisherige Staatssekretärin Brigitte Zypries. Die Kabinettsumbildung war wegen der personellen Neuaufstellung der SPD nötig geworden. Gabriel will den SPD-Vorsitz an den früheren EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz abgeben, der auch zum Kanzlerkandidaten der Sozialdemokraten gekürt wurde. Steinmeier bewirbt sich am 12. Februar als Kandidat von Union und SPD um das Amt des Bundespräsidenten.