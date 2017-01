Griechenland liefert acht türkische Offiziere nicht aus

Acht türkische Soldaten, die nach dem Putschversuch vom 15. Juli 2016 in Griechenland Asyl suchten, werden nicht an die Türkei ausgeliefert. Das entschied am Donnerstag der oberste griechische Gerichtshof, der Areopag, in letzter Instanz. Das Urteil könnte zu erneuten politischen Spannungen...