Von der Leyen: "Gorch Fock" soll weitersegeln Die deutsche Marine darf ihr Segelschulschiff "Gorch Fock" trotz hoher Reparaturkosten von bis zu 75 Millionen Euro behalten. Das kündigte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen am Donnerstag in Berlin an. "Ich habe heute entschieden, dass die "Gorch Fock" weitersegeln soll. Das ist eine Entscheidung, die ist nicht leicht gefallen, aber wir haben sie heute gefällt. Mit der "Gorch Fock" ist es wie mit einem alten, denkmalgeschützten Haus: Wir wollten erst nur Weniges reparieren, dann haben wir hinter die Planken geguckt, und dann stellt man fest, dass sie grundsaniert werden muss, bis auf den Kiel muss fast alles ersetzt werden, aber wir haben und dazu entschlossen, denn die "Gorch Fock" symbolisiert weit mehr, als nur ein Segelschiff. Sie ist das Schulschiff der Marine, sie ist unverzichtbar in der seemännischen Tradition, sie hat eine lange Ausbildungsgeschichte hinter sich und sie ist vor allem für Deutschland die Botschafterin auf den Weltmeeren, man kann sich eine Windjammer nicht vorstellen ohne die Gorch Fock." In die Kritik geriet die Ausbildung auf der "Gorch Fock", als 2010 eine Kadettin aus der Takelage in den Tod stürzte. Die Marine errichtete daraufhin an Land einen Übungsmasten, an dem die Kadetten seither ihr erstes Training absolvieren.