May trifft Trump – Auch J. K. Rowling schickt ein Mahnung

Die britische Premierministerin Theresa May steht zunehmend unter Druck, den neuen US-Präsidenten Donald Trump zur Einhaltung der Menschenrechte und zum Klimaschutz aufzufordern. May wird an diesem Freitag als erste ausländische Regierungschefin seit Trumps Amtsantritt im Weißen Haus erwartet....