Sechs Jahre Haft für 16-Jährige nach IS-Attacke auf Polizisten

Celle Die 16-jährige Safia S. ist als erste IS-Sympathisantin wegen einer Terrorattacke in Deutschland zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Das Oberlandesgericht Celle verhängte eine Strafe von sechs Jahren. Die Schülerin hatte vor knapp einem Jahr in Hannover einen Polizisten mit einem Messer schwer verletzt. Die Tat diente aus Sicht des Gerichts der Unterstützung der Terrormiliz Islamischer Staat. Der Verteidiger von Sofia S. kündigten nach der Urteilsverkündung den Gang in die Revision an.

