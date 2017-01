KZ-Gedenkstätte Buchenwald lädt AfD-Politiker Björn Höcke aus

Die Gedenkstätte KZ Buchenwald hat Björn Höcke zur unerwünschten Person erklärt. Wie es in einer Mitteilung heißt, sei dem AfD-Abgeordneten des thüringischen Landtages mitgeteilt worden, dass er bei einer „Gedenkveranstaltung in Buchenwald“ zur Erinnerung an die Opfer des NS-Regimes am 27. Januar...