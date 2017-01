Bundespolizei soll Kennzeichen an der Grenze automatisch erfassen

Holland liegt nahe, an Rhein und Ruhr ist der Trip an die dortige Nordseeküste beliebt. Kein Zöllner und kein Bundespolizist hält Fahrzeuge der Urlauber auf. Kontrolliert werden die Ausflügler trotzdem: von den Niederländern per Video, unbemerkt.Diese EU-weit einmalige Praxis macht Schule. Am...