Schulz legt sich nicht auf Koalitionsaussage für SPD fest Martin Schulz musste am Mittwoch bei seinem Besuch in der SPD-Bundestagsfraktion viele Abgeordnete umarmen. Der frisch gekürte SPD-Kanzlerkandidat stellte sich noch einmal offiziell bei seinen Parteifreunden vor. Auch wenn ihn hier natürlich alle kennen. Nach Darstellung von Fraktionschef Thomas Oppermann herrschte beim Auftritt von Schulz "eine Aufbruchstimmung in der Fraktion". Er sprach von einem "erfolgreichen Startschuss für ein Wahljahr". Schulz habe den vollen Rückhalt der Fraktion. Auch Schulz sprach von einem guten Start in den Wahlkampf. In einem Jahr, in dem drei Landtagswahlen und die Bundestagswahl anstehen. Bis dahin werde die SPD ihre Pflichten in der Großen Koalition erfüllen, versprach Schulz: "Wir werden in dieser Koalition bis zum letzten Jahr den Koalitionsvertrag erfüllen, den wir abgeschlossen haben. Das haben wir auch heute morgen hier in der Fraktion miteinander diskutiert. Aber die SPD hat den Anspruch, dieses Land zu führen als die führende Regierungspartei in diesem Land. Und seien Sie sicher, das wird im Wahlkampf klarwerden." SPD-Linke setzen für eine Regierungsmehrheit nach der Bundestagswahl am 24. September auf ein Bündnis mit Grünen und der Linkspartei. Der scheidende SPD-Chef Sigmar Gabriel hatte auch die Möglichkeit einer Ampelkoalition von SPD, FDP und Grünen ins Gespräch gebracht. Schulz will sich hier nicht festlegen: "Die SPD tritt an, dieses Land zu führen. Und es ist völlig klar, wir werden dieses Ziel, dieses Land führen zu wollen, heißt im Klartext, wir wollen - in welcher Konstellation auch immer - den Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland stellen. Und da werden - das will ich in aller Klarheit sagen - wir unser Programm vorstellen. Und dann müssen sich unsere zukünftigen Koalitionspartner orientieren, an unseren Inhalten" Schulz hatte einen Wahlkampf für soziale Gerechtigkeit angekündigt. Auf einem Sonderparteitag in einigen Wochen soll er offiziell zum SPD-Parteichef gewählt werden.