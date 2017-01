Regierung beschließt Pkw-Maut - Widerstand in Brüssel Die Bundesregierung hat im zweiten Anlauf die umstrittene Pkw-Maut auf den Weg gebracht. Das Kabinett beschloss am Mittwoch nach der Einigung mit der EU die Abgabe, die letztlich nur Fahrzeughalter aus dem Ausland mehr belasten soll. Im Gegenzug zur Maut sollen deutsche Autofahrer in mindestens gleicher Höhe bei der KFZ-Steuer entlastet werden. Die Gebühr für Autobahnen und Bundesstraßen soll erst in der nächsten Wahlperiode in Kraft treten. Nach jahrelangem Ringen hatten Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) und die EU-Kommission den Streit Ende 2016 beigelegt. Demnach wird die Maut stärker am Schadstoffausstoß bemessen. "Mit der Infrastrukturabgabe vollziehen wir einen echten Systemwechsel von der Steuer- zur Nutzerfinanzierung", sagte Dobrindt. "Für inländische Autofahrer gibt es keine Mehrbelastungen. Wer ein besonders umweltfreundliches Euro 6-Fahrzeug fährt, zahlt unterm Strich sogar weniger als bisher." Die Abgabe soll durch die Zahlungen der Ausländer jährlich gut 520 Millionen Euro bringen, etwas mehr als im ersten Anlauf vorhergesagt. Kritiker bezweifeln, dass die von Dobrindt genannten Mehreinnahmen erreicht werden können. Die Pkw-Maut steht auch in den Nachbarländern und in deutschen Grenzregionen besonders in der Kritik. In Brüssel trafen sich elf Länder unter Führung Österreichs, um eine Allianz gegen das Maut-Vorhaben zu schmieden und das weitere Vorgehen zu koordinieren.