Siebenjährige Bana aus Syrien bittet Donald Trump um Hilfe

Ihre Tweets vom Krieg in Aleppo gingen um die Welt, jetzt meldet sich die siebenjährige Bana Alabed mit einem eindringlichen Appell zurück. In einem offenen Brief bittet sie US-Präsident Donald Trump, die Kinder Syriens vor dem verheerenden Bürgerkrieg zu retten.Das geht aus einer Kopie des Briefes...