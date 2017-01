Schulz stellt sich SPD-Bundestagsfraktion vor

Berlin Der neue SPD-Hoffnungsträger Martin Schulz stellt sich am Mittag der SPD-Bundestagsfraktion vor. Die Sondersitzung war einberufen worden, nachdem Noch-Parteichef Sigmar Gabriel Schulz als Kanzlerkandidaten und für den Parteivorsitz vorgeschlagen hatte. Gabriel will Außenminister werden, Ex-Justizministerin Brigitte Zypries soll das Wirtschaftsministerium übernehmen - beide stehen dem Gremium ebenfalls Rede und Antwort. Der SPD-Vorstand wird über Schulz als Kanzlerkandidaten am kommenden Sonntag entscheiden.

