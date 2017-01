Schulz kündigt Wahlkampf um soziale Gerechtigkeit an Als Sigmar Gabriel und Martin Schulz am Dienstagabend vor die Presse im Berliner Willy Brandt-Haus gingen, waren wesentliche Personalentscheidungen bereits gefallen. Der frühere EU-Parlamentspräsident Schulz wird Kanzlerkandidat und Parteichef der SPD. Gabriel selbst will künftig Außenminister werden. Und die SPD-Politikerin Brigitte Zypries soll neue Wirtschaftsministerin werden. Das waren Gabriels Vorschläge, für die die Parteispitze grünes Licht gab: "Ausschlaggebend ist, dass ich der festen Überzeugung bin, dass er die besten Chancen für eine erfolgreiche Kanzlerkandidatur und eine erfolgreiche Bundestagswahl mit der SPD mit sich bringt. Und natürlich gibt es Ambitionen und Leidenschaften bei jedem Politiker. Auch bei mir. Und natürlich ist das keine einfache Entscheidung gewesen. Aber, ich bin sicher, es ist die richtige." Offiziell soll Schulz am Sonntag vom Parteivorstand als Kanzlerkandidat nominiert werden. Dass er auch Vorsitzender der SPD werden muss, ist für Gabriel nach eigener Aussage zwingend. "Denn, die Kandidatur ist nur glaubwürdig, wenn gleichzeitig auch die gesamte Partei eine einheitliche Führung hat. Und nicht noch einmal, wie beim letzten Mal, Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur getrennt ist. Das wollen wir auf keinen Fall." Schulz würdigte Gabriel als "großen Parteivorsitzenden" und kündigte einen engagierten Wahlkampf an. Es gehe um Gerechtigkeit und Zusammenhalt in der Gesellschaft: "Wir wollen, dass es gerecht und fair zugeht. Wir wollen, dass die Menschen sich respektiert fühlen. Dass es in diesem Land eine sichere Zukunft für ihre Kinder gibt. Und dass sie darauf vertrauen können, dass die Demokratie, die sie, die Menschen respektieren, auch umgekehrt dafür da ist, dass die Menschen das Gefühl haben, respektiert zu sein. Es gehe ein tiefer Riss durch die Gesellschaft, nicht nur in Deutschland, sagte Schulz. Der Verunsicherung müsse man mit Mut und Zuversicht entgegentreten. Die SPD habe den Auftrag, das Land zu verbessern.