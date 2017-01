Gabriel: Trump-Kurs bietet Chancen für Europas Wirtschaft Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat die deutsche und die europäische Wirtschaft aufgefordert, die Chancen durch die Abschottungspolitik des neuen US-Präsidenten Donald Trump zu nutzen. Trump hatte als eine seiner ersten Amtshandlungen den Ausstieg der USA aus dem Pazifik-Freihandelsabkommen TPP angeordnet und damit ein Wahlversprechen eingelöst. Unternehmen, die in den USA produzieren, will er Vorteile einräumen. "Natürlich ist es so, wenn der amerikanische Präsident einen Handelkonflikt, ich will es gar nicht Handelskrieg nennen, mit den ASEAN-Staaten und China vom Zaun bricht, natürlich wären wir in Europa gut beraten, den ASEAN-Staaten, Indien und auch China zu sagen: 'Also, wir haben keine Interesse an einem Handelskonflikt'. Im Gegenteil wir wollen faire Partner sein, das muss man dann auch umgekehrt von China genauso verlangen. Aber die Chancen auch nutzen und die Räume, die sich neu eröffnen." Gabriel forderte außerdem in einem Interview mit dem "Handelsblatt" indirekt die deutschen Autokonzerne auf, nicht dem Druck von Trump nachzugeben und Produktionen von Mexiko in die USA zu verlagern. Er würde seine langfristige Strategie nicht von der Wahl eines US-Präsidenten abhängig machen, sagte der SPD-Vorsitzende. Der Trump-Kurs werde auch die USA einiges kosten. Die Wirtschaft funktioniere nicht mit Druck und Anordnungen aus der Politik.