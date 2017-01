Pazifikstaaten umwerben China nach Abschottung der USA Nach der Abfuhr des neuen US-Präsidenten Donald Trump richten die führende Pazifikstaaten in der Handelspolitik den Blick auf China. Australiens Premierminister Malcolm Turnbull brachte am Dienstag die Möglichkeit des Beitritts des Exportweltmeisters in das Freihandelsabkommen TPP ins Spiel. "Wir haben bereits ein chinesisch-australisches Abkommen. China hat Potenzial." Japan äußerte sich jedoch skeptisch zu Überlegungen für ein Abkommen ohne die USA. Japans Regierung teilte mit, TPP sei "ohne die USA bedeutungslos". Die Regierung in Tokio werde daher den USA weiter erklären, welche Vorzüge das Abkommen habe. Japan hatte mit Trumps Vorgänger Barack Obama TPP vorangetrieben. Eine Mitgliedschaft der nach den USA zweitgrößten Volkswirtschaft China war nicht vorgesehen. Vielmehr war das Ziel, ein Gegengewicht zum steigenden Einfluss der Volksrepublik in der Pazifik-Region zu schaffen. Die USA unterzeichneten TPP 2015. Sie haben das Abkommen jedoch noch nicht ratifiziert. Der neue US-Präsident Trump hat am Montag per Erlass den Ausstieg der USA aus dem Pakt besiegelt.