SPD-Spitze will über Kanzlerkandidatur beraten

Berlin Die engere Parteiführung der SPD will heute bei einem vertraulichen Treffen in Berlin über die Kanzlerkandidatenfrage beraten. Ob bereits eine Entscheidung fällt, ist offen. Offiziell wollen die Sozialdemokraten ihren Spitzenkandidaten am kommenden Sonntag bei einer Vorstandsklausur nominieren. Zur Auswahl stehen Parteichef Sigmar Gabriel, der bisherige EU-Parlamentspräsident Martin Schulz und Hamburgs Regierungschef Olaf Scholz.