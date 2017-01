Syrien-Konferenz beginnt mit Pendel-Diplomatie Die syrische Opposition hat zu Beginn der Friedensgespräche in Kasachstan direkte Gespräche mit der Delegation von Präsident Baschar al-Assad abgelehnt. Von Angesicht zu Angesicht mit den Mördern des eigenen Volkes zu sprechen sei nicht sinnvoll, sagte ein Oppositionssprecher. Zudem sei man nur bereit, über eine Absicherung der geltenden Waffenruhe und humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung in Syrien zu sprechen, betonte der Sprecher der Oppositionsdelegation zu Beginn der Verhandlungen am Montag in der kasachischen Hauptstadt Astana. Beide Delegationen erschienen am Morgen bei der Eröffnungsveranstaltung. Nach Angaben des Oppositionssprechers soll der Kontakt zwischen seiner aus 14 Mitgliedern bestehenden Delegation und den Vertretern der Regierung in Damaskus über Vermittler stattfinden, die zwischen den Abordnungen pendeln. Der Leiter der russischen Delegation Alexander Lavrentyev: "Die Veranstaltung ist keine einfache, sie verstehen selbst, dass die syrische Krise jetzt sechs Jahre andauert, deshalb suchen wir natürlich nicht nach einer einfachen Lösung für diese alten Probleme. Nichtsdestotrotz setzen wir all unsere Anstrengungen daran die beiden Seiten, die in den syrischen Konflikt involviert, in ihren Positionen weiter aneinander anzunähern, also die Position der syrischen Regierung und der bewaffneten Oppositionsgruppen." Die Konferenz wurde maßgeblich von Russland organisiert und wird von der Türkei unterstützt. Russland hatte auch die Regierung des neuen US-Präsidenten Donald Trump nach Astana eingeladen. Die Washingtoner Regierung erklärte jedoch, wegen der Arbeit im Zusammenhang mit der Amtsübernahme keine Delegation aus den USA zu schicken.