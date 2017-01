Gambischer Präsident kündigt Rücktritt an Der langjährige Präsident des westafrikanischen Staates Gambia hat sich auf internationalen Druck hin zum Rücktritt bereiterklärt. Yahya Jammeh erklärte am Samstag in einer Fernsehansprache. "Ich habe mich zu diesem Schritt mit gutem Gewissen entschieden. Der Schritt ist im Interesse des ganzen Landes." Jammeh verlor im Dezember die Präsidentenwahl gegen seinen Rivalen Adama Barrow, wollte aber nicht zurücktreten. Er war 1994 bei einem Militärputsch an die Macht gekommen. Seine Regierung war für die Folterung und Tötung mutmaßlicher Gegner berüchtigt. Andere westafrikanische Staaten hatten nach der Wahlniederlage von Jammeh wochenlang einen Machtverzicht gefordert. Erst als Soldaten des Staatenbundes Ecowas in das Land einmarschierten, gab er sich in dem Konflikt geschlagen. Barrow war bereits am Donnerstag in der gambischen Botschaft im Senegal vereidigt worden.